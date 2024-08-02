  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü

Kendi kendine bakın ne yapıyor! Tarkan'ın fena madara olduğu anlar

Erbakan sonunda oynanan oyunu gördü, Erdoğan’a sahip çıktı!

Şimdi de Facebook’tan Siyonist uşaklığı! Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazı videosuna sansür

Dost ülke Endonezya Bayraktar Kızılelma'yı tartışıyor! Planları deşifre oldu

Selpak tavsiyesi gündem olan Mert Başaran veda etti! Türkiye'ye duyurup ayrıldı

İmam ağlayarak dua etti! Haniye'nin cenazesinde duygulandıran görüntüler

Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

Yas kararını hedef alan faşistlerin gözüne sokun bunları! Yunan generale öyle şehit Haniye’ye böyle
Dünya Siyonist katiller oyalama peşinde! Bu sefer de Mısır'a gidecekler
Dünya

Siyonist katiller oyalama peşinde! Bu sefer de Mısır'a gidecekler

Yeniakit Publisher
2024-08-02 23:55:00 -
Siyonist katiller oyalama peşinde! Bu sefer de Mısır'a gidecekler

Katil İsrail'in Başbakanlık Ofisi, müzakere heyetinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’a gideceğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu haline gelmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, müzakere heyetinin anlaşmayı görüşmek üzere yarın ya da pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini bildirdi. Açıklamaya göre Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması, İsrail’in Philadelphia Koridoru’nu askeri olarak işgal etmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bölgenin kuzey kısmına geri dönmesi konularında henüz bir anlaşmaya varılmadı.

İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, İsrail hala ABD Başkanı Joe Biden’ın mayıs ayında sunduğu teklifle ilerliyor ve yeni talepler eklemiyor.

Kaynak: AA

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu
İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Gündem

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı
Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

Siyaset

Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

Gündem

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

ABD'den katil İsrail kararı! İran'a karşı askeri yığınak
ABD'den katil İsrail kararı! İran'a karşı askeri yığınak

Dünya

ABD'den katil İsrail kararı! İran'a karşı askeri yığınak

İsrail’den, önce Milliyetçi geçinen Yeniçağ gazetesi korktu! Korkmayın o kılıç, Osmanlı’nın kılıcı
İsrail’den, önce Milliyetçi geçinen Yeniçağ gazetesi korktu! Korkmayın o kılıç, Osmanlı’nın kılıcı

Gündem

İsrail’den, önce Milliyetçi geçinen Yeniçağ gazetesi korktu! Korkmayın o kılıç, Osmanlı’nın kılıcı

İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak
İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

Gündem

İsrail'de "belirsiz güvenlik durumu" nedeniyle cumartesi Tel Aviv'de gösteriler yapılmayacak

Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar
Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar

Dünya

Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar

İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...
İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...

Dünya

İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...

Katil İsrail'den hava saldırısı! 6 Filistinli şehit oldu
Katil İsrail'den hava saldırısı! 6 Filistinli şehit oldu

Dünya

Katil İsrail'den hava saldırısı! 6 Filistinli şehit oldu

Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi
Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi

Gündem

Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23