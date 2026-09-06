Selma Savcı'dan Anyma konserine sert tepki: Yaratıkvari karakterlere geçit yok

Akit yazarı Selma Savcı, “Ateizm, satanizm ve deizm temalı konserler... Yaratıkvari karakterlere geçit yok!” başlıklı yazısında İtalyan-Amerikalı elektronik müzik yapımcısı Matteo Milleri'nin, bilinen adıyla Anyma'nın İstanbul konseri üzerinden sanat, gençlik ve kültürel değerler konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Savcı, sanatın evrenselliğine karşı olmadığını ancak sanat adı altında sunulan içeriklerin gençler üzerindeki etkisinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

“BU BİR KONSER DEĞİL”

Anyma'nın gösterilerinde müzikle birlikte kullanılan hiper-gerçekçi ve sıra dışı karakterlere dikkat çeken Savcı, görsel unsurların gençlerin zihninde oluşturabileceği etkiye vurgu yaptı.

Savcı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir konser değil, açıkça zihin yanılgılarının evlatlarımıza kötü bir şekilde enjekte edilme sürecidir.”

Konserin gençlerden gördüğü yoğun ilgiye de dikkat çeken Savcı, etkinliğin kapalı gişe seviyesine ulaşmasını ayrıca değerlendirdi.

“EN HASSAS KIRMIZI ÇİZGİMİZ EVLATLARIMIZ”

Savcı, eleştirisinin merkezinde gençlerin bulunduğunu belirterek, “Bu konuyu kaleme almamızdaki en önemli etken ise, en hassas kırmızı çizgimiz olan evlatlarımızı bu sapkınlıklardan korumak” ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun müzik kültürüne ve farklı türlerde sanat üreten isimlere işaret eden Savcı, gençlerin özellikle satanizmle ilişkilendirilen sembol ve görsel anlatılara karşı korunması gerektiğini dile getirdi.

VALİLİĞİN KARARINA DESTEK

Savcı, yazısını hazırladığı sırada 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan konserin, sahne şovlarına ilişkin sosyal medyada yükselen tepkiler ve satanist sembol iddiaları sonrasında İstanbul Valiliği tarafından iptal edildiği haberinin geldiğini aktardı.

Kararı memnuniyetle karşılayan Savcı, İstanbul Valiliğine teşekkür ederek, gençleri hedef aldığını düşündüğü kültürel akımlara karşı benzer hassasiyetin sürdürülmesini istedi.

Savcı “Evlatlarımız üzerinde oynanan bu kirli provokasyonlar mutlaka tarihin çöplüğüne, bir daha çıkmamaları adına atılıp kapatılmalıdır” diyerek önemli tespitlerde bulundu.

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