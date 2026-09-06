  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü Üsküdar Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi Boğaz’da büyük yıkım! Ünlü isimlerin taşınmazları da listede Traktörler kent merkezine girdi! Miçotakis’in konuşması öncesi Selanik karıştı Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var! S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül 1200 banka hesabına el konuldu! Derbi öncesi yasa dışı bahse büyük operasyon Bilal Erdoğan ilk kez anlattı: Tankların önüne biz geçeriz Dev derbide Beşiktaş fırtınası
Gündem İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!
Gündem

İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!

ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerini füzelerle hedef almasının ardından Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran gemilerine yönelik saldırılarını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmaya devam edeceğini açıkladı. Zülfikari, “Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak” uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında denizlerde tırmanan askeri gerilim karşılıklı saldırılarla yeni bir boyuta taşındı. ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasının ardından İran Silahlı Kuvvetlerinden Washington'a dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, savaşı yöneten Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi halinde İran'ın karşılık vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ İŞARET ETTİ

Zülfikari, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti tarafından uygulanan deniz ablukasına karşı faaliyetlerini sürdürmesi ve İran gemilerini hedef almaya devam etmesi halinde, bölgedeki ABD askeri gemilerinin İran'ın hedefi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Washington'a yönelik uyarısını tek cümleyle özetleyen Zülfikari:

“Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak.”

ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran ile ABD arasında özellikle deniz yolları ve enerji taşımacılığı üzerinden giderek sertleşen çatışmanın ardından geldi.

İRAN PETROL TANKERİ 4 FÜZEYLE VURULDU

İran'ın Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran'a ait bir petrol tankeri sabah saatlerinde Hark Adası'nın yaklaşık 6 mil açığında ABD ordusunun saldırısına uğradı.

Tankerin 4 füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, gemideki mürettebatın tahliye edildiği açıklandı.

Son saldırının ardından İran'ın doğrudan ABD savaş gemilerini işaret ederek daha ağır saldırılar konusunda uyarıda bulunması, bölgedeki askeri gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

ABD basını yazdı: İran’dan Trump’ı sandıkta vuracak savaş planı!
ABD basını yazdı: İran’dan Trump’ı sandıkta vuracak savaş planı!

Gündem

ABD basını yazdı: İran’dan Trump’ı sandıkta vuracak savaş planı!

ABD Umman'da İran tankerini vurdu
ABD Umman'da İran tankerini vurdu

Gündem

ABD Umman'da İran tankerini vurdu

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

Dünya

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23