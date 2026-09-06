İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak!

ABD ile İran arasında denizlerde tırmanan askeri gerilim karşılıklı saldırılarla yeni bir boyuta taşındı. ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasının ardından İran Silahlı Kuvvetlerinden Washington'a dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, savaşı yöneten Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi halinde İran'ın karşılık vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ İŞARET ETTİ

Zülfikari, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti tarafından uygulanan deniz ablukasına karşı faaliyetlerini sürdürmesi ve İran gemilerini hedef almaya devam etmesi halinde, bölgedeki ABD askeri gemilerinin İran'ın hedefi olmaya devam edeceğini bildirdi.

Washington'a yönelik uyarısını tek cümleyle özetleyen Zülfikari:

“Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak.”

ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran ile ABD arasında özellikle deniz yolları ve enerji taşımacılığı üzerinden giderek sertleşen çatışmanın ardından geldi.

İRAN PETROL TANKERİ 4 FÜZEYLE VURULDU

İran'ın Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran'a ait bir petrol tankeri sabah saatlerinde Hark Adası'nın yaklaşık 6 mil açığında ABD ordusunun saldırısına uğradı.

Tankerin 4 füzeyle hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, gemideki mürettebatın tahliye edildiği açıklandı.

Son saldırının ardından İran'ın doğrudan ABD savaş gemilerini işaret ederek daha ağır saldırılar konusunda uyarıda bulunması, bölgedeki askeri gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.