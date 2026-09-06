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Dünya İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk
Dünya

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

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İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk

Ortadoğu’da fitili ateşlenen gerilim tırmanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldığını ilan etti. ABD’nin bölgedeki varlığına ve hamlelerine rest çeken Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, "Hürmüz Boğazı İran'ın yönetimindedir ve ABD'nin her türlü hareketine kesin bir şekilde karşılık verilecektir" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini​​​​​​​ duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki bölgeye girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının hedef alındığı belirtildi.

Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetiminde bulunduğu ve ABD'nin her türlü hareketine "kesin bir şekilde" karşılık verileceği ifade edildi.

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