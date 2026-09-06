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Sosyal Medya Yıllarca adalet dağıtan kadın hakimin isyanı, aile hukukundaki tehlikeli tahrifatı ve erkek mağduriyetini bir kez daha kamuoyunun vicdanına sundu!
Sosyal Medya

Yıllarca adalet dağıtan kadın hakimin isyanı, aile hukukundaki tehlikeli tahrifatı ve erkek mağduriyetini bir kez daha kamuoyunun vicdanına sundu!

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Sosyal medyada fırtınalar koparan ve adaletin terazisindeki dengesizliği ifşa eden 15 yıllık tecrübeli kadın hakim, "Erkeğin ne dediğini kimse umursamıyor" diyerek 6284 sayılı Kanun'un mevcut uygulanış biçimindeki yıkıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

Kadın hakimin, "6284 sayılı kanunla erkeği ikinci sınıf vatandaş olarak tescil etmiş olduk" şeklindeki tokat gibi sözleri, yargı camiasında ve vicdanlarda derin bir çatlak oluşturdu.

Aileyi dinamitleyen uygulamalara geçit verilmemeli!

Kadın-erkek eşitliği maskesi altında aile kurumunu temellerinden sarsan, beyana dayalı yaptırımlarla erkeği kendi evinde ve toplumda adeta ikinci sınıf vatandaşa dönüştüren bu çarpık anlayışa karşı ses yükselten hakim, feryadıyla Türk ailesinin ve ezilen erkeklerin hislerine tercüman oldu.

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