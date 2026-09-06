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Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

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Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Scoville Acılık Birimi (SHU) esas alınarak hazırlanan güncel küresel sıralama, dünyanın en yakıcı biberlerini yeniden bir araya getirdi. Değişik coğrafyalardan listeye giren türlerin yanı sıra Şanlıurfa mutfağının simgelerinden isotun kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu. Bilimsel testlerle acılık seviyeleri belirlenen dünyanın en acı biberleri ve o sıralama...

#1
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Küresel çapta kabul gören Scoville endeksiyle dünyanın en acı biberleri yeniden belirlendi. Değişik ülkelerden lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türk mutfağının vazgeçilmezi isotun konumu dikkat çekti. Peki devlerin yer aldığı bu yakıcı listede isot kaçıncı sıraya yerleşti? İşte güncel sıralama...

#2
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Acı ölçümünü yapmamızı bugün mümkün kılan Wilbur Scoville 1865 yılında Amerika'da doğdu. Aslında kendisi, bir aşçı değil eczacıydı. Yaşadığı dönemde asıl ününü, 1960'lı yıllara kadar başvuru kaynağı olarak kullanılan The Art of Compounding (Bileşim Sanatı) adlı kitabıyla kazandı. Aynı zamanda dönemin en büyük ilaç şirketlerinden birinde çalıştı ve burada önemli araştırmalara imza attı. Scoville bu araştırmalarında bugün hala kullanılan Scoville acılık ölçüm sistemini geliştirdi. Bu sistem, biberlerin ne kadar acı olduğunu sayısal olarak ölçmeyi mümkün kıldı. Scoville ölçeği, aslında ağrı kesici bir kremi geliştirirken ortaya çıktı. Kremde kullanılan ana maddelerden biri, biberlere acılığını veren kapsaisindi. Şirket, farklı biberlerdeki kapsaisin oranını doğru şekilde ölçmek istiyordu. O yıllarda laboratuvar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle Scoville, ölçüm için insanların tat alma duyusundan yararlandı.

#3
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Kurutulan biberler sıvı haline getirildi, ardından şekerli suyla seyreltilerek tadım yapan kişilere verildi. Acı tadın artık hissedilmediği noktaya kadar kullanılan şeker miktarı, biberin Scoville derecesi olarak belirlendi. Zamanla kremin içeriği değişti ve kapsaisin ana etken madde olmaktan çıktı. Ancak Scoville'in geliştirdiği yöntem, acı biber dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

#4
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Acı biber yendiğinde vücut endorfin salgılıyor. Bu da birçok kişinin acıyı sevmesine ve daha acı tatlar denemesine neden oluyor. Bu ilgi, üreticileri her geçen yıl daha da acı biberler geliştirmeye yöneltiyor. Peki günümüzde en acı kabul edilen biber hangisi ve isot bu sıralamada kendisine nasıl bir yer buluyor? İşte yanıtı…

#5
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

17. ACISIZ DOLMALIK BİBER. SHU: 0-100. 16. TATLI KIRMIZI BİBER. SHU: 100-500. 15. NEW MEXİCO ANAHEİM BİBERİ. SHU: 500-1.000. 14. POBLANO BİBERİ. SHU: 1.000-1.500. 13. ROCOTİLLO BİBERİ. SHU: 1.500-2.500. 12. JALAPENO BİBERİ. SHU: 2.500–8.000. 11. WAX BİBERİ. SHU: 5.000-10.000. 10. HALEP BİBERİ SHU: 5.000–10.000. 9. SERRANO BİBERİ. SHU: 10.000–25.000. 8. CAYENNE BİBERİ. SHU: 30.000–50.000. 7. TABASCO BİBERİ. SHU: 30.000–50.000. 6. JAMAİKA ACI BİBERİ. SHU: 100.000–200.000. 5. SCOTCH BONNET BİBERİ. SHU: 150.000–325.000. 4. HABANERO BİBERİ. SHU: 150.000–350.000. 3. BHUT JOLOKİA BİBERİ. SHU: 600.000–1.041.427. Bir dönem dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Hindistan kökenli. 2. CAROLİNA REAPER BİBERİ SHU: 1.500.000–2.200.000 Ardından tacı devralan ve uzun bir süre dünyanın en acı biberi olarak bilinen biber.

#6
Foto - Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

İSOT KAÇINCI SIRADA? Ülkemizde sıkça kullanılan ve Şanlıurfa'ya özgü bir biber olan isotun acılığı ise Scoville ölçeğine göre 30.000-50.000 SHU'dur. Yani en acı biberler sıralamasında 7. sırayı paylaşıyor. Ülkemizin en acı biberi ise Samandağ biberidir. Scoville ölçeğine göre ortalama 50.000 SHU'dur.

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