Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada

Acı ölçümünü yapmamızı bugün mümkün kılan Wilbur Scoville 1865 yılında Amerika'da doğdu. Aslında kendisi, bir aşçı değil eczacıydı. Yaşadığı dönemde asıl ününü, 1960'lı yıllara kadar başvuru kaynağı olarak kullanılan The Art of Compounding (Bileşim Sanatı) adlı kitabıyla kazandı. Aynı zamanda dönemin en büyük ilaç şirketlerinden birinde çalıştı ve burada önemli araştırmalara imza attı. Scoville bu araştırmalarında bugün hala kullanılan Scoville acılık ölçüm sistemini geliştirdi. Bu sistem, biberlerin ne kadar acı olduğunu sayısal olarak ölçmeyi mümkün kıldı. Scoville ölçeği, aslında ağrı kesici bir kremi geliştirirken ortaya çıktı. Kremde kullanılan ana maddelerden biri, biberlere acılığını veren kapsaisindi. Şirket, farklı biberlerdeki kapsaisin oranını doğru şekilde ölçmek istiyordu. O yıllarda laboratuvar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle Scoville, ölçüm için insanların tat alma duyusundan yararlandı.