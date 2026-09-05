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Gündem Boğaz’da büyük yıkım! Ünlü isimlerin taşınmazları da listede
Gündem

Boğaz’da büyük yıkım! Ünlü isimlerin taşınmazları da listede

Yeniakit Publisher
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Boğaz’da büyük yıkım! Ünlü isimlerin taşınmazları da listede

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak ve mevzuata aykırı yapılara yönelik geniş kapsamlı yıkım süreci başlıyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da toplam 4 bin 141 yapı için yıkım ihalesine hazırlanıyor. Listede Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin taşınmazlarında bulunan mevzuata aykırı ek yapı ve bölümler de bulunuyor. Yıkım ihalesinin 22 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz siluetini korumaya yönelik kaçak ve mevzuata aykırı yapılarla ilgili dikkat çeken bir süreç başladı.

İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul'un Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde bulunan toplam 4 bin 141 yapı için yıkım ihalesine hazırlanıyor.

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ni kapsayan listede çok sayıda tanınmış isme ait taşınmazlarla ilgili kayıtların bulunması dikkat çekti.

4 BİN 141 YAPI LİSTEDE

Yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği dört ilçenin başında Sarıyer geliyor.

Sarıyer'de bin 982 yapı hakkında işlem bulunuyor.

Listenin diğer bölümünü ise Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'daki kaçak veya imar mevzuatına aykırı yapı ve eklentiler oluşturuyor.

İstanbul'un Boğaz hattındaki en değerli bölgelerini kapsayan süreç nedeniyle gözler 22 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye çevrildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN TAŞINMAZLARI DA KAYITLARDA

Sarıyer'e ilişkin kayıtlarda sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.

Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil adına kayıtlı taşınmazlardaki bazı yapı ve eklentilerin listede bulunduğu belirtildi.

İş dünyasından da dikkat çeken isimler var.

Kayıtlarda İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı isimleri yer alırken, Beşiktaş'taki listede Mustafa Koç ve hissedarları ile Saffet Ulusoy ve hissedarları bulunuyor.

VİLLALARIN TAMAMI DEĞİL

Yıkım listesinin ayrıntıları önemli bir noktayı da ortaya çıkardı.

Kararlar, adı geçen kişilere ait ana yapıların veya villaların mutlaka tamamen yıkılacağı anlamına gelmiyor.

Zabıta kayıtlarında kaçak balkonlar, garajlar, çatı değişiklikleri, bahçe düzenlemeleri ve sonradan oluşturulan çeşitli ek bölümler de bulunuyor.

Dolayısıyla listede bir kişinin adının yer alması, o kişiye ait taşınmazın tamamının yıkılacağı anlamına gelmiyor. İşlemin kapsamını ilgili taşınmaz hakkında tespit edilen mevzuata aykırı bölüm belirliyor.

BOĞAZ HATTINDA BÜYÜK OPERASYON

Toplam 4 bin 141 yapı ve eklentiyi kapsayan süreç, İstanbul Boğazı'nda son dönemde gerçekleştirilecek en geniş kapsamlı imar uygulamalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Özellikle Sarıyer'deki bin 982 yapı, listenin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Boğaz'ın her iki yakasındaki dört ilçede yapılacak işlemlerle kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

KRİTİK TARİH 22 EYLÜL

Sürecin bir sonraki önemli aşaması ise yıkım ihalesi olacak.

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 22 Eylül'de 4 bin 141 yapıyı kapsayan yıkım ihalesini gerçekleştirmesi planlanıyor.

İhalenin ardından Boğaz hattındaki kaçak yapı ve eklentilere yönelik yıkım takviminin nasıl uygulanacağı netleşecek.

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