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Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

#1
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

#2
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, sabah saatlerinden itibaren Abant'a geldi.

#3
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

#4
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Ziyaretçiler, Abant Gölü çevresindeki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe yürüyüş yaptı.

#5
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Piknik alanlarında vakit geçiren aileler, göl manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu.

#6
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Doğanın ve göl manzarasının keyfini çıkaran turistler, Abant'ın farklı noktalarında bol bol fotoğraf çekti.

#7
Foto - Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı

Bazı ziyaretçiler ise göl çevresini gezerek hafta sonu tatilinin tadını çıkardı. Özellikle büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

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