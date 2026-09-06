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Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

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IHA Giriş Tarihi:

Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Bolu'nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak ormanlık alana düşen kuşun neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Yangın, Karataş köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuş ormanlık alana düştü.

#2
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Kuşun düştüğü noktada kuru otlar ve bitki örtüsü tutuşurken, kısa sürede alevler yükseldi.

#3
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, su tankerleriyle bölgeye giderek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

#4
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler sevk edildi.

#5
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

#6
Foto - Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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