Siyonist İsrail'in hava saldırısında 13 aile evsiz kaldı Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid al-Hasayneh, İsrail tarafından Gazze şeridine gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 30 evin yıkıldığını; 13 ailenin evsiz kaldığını söyledi.

Filistin merkezli Ma'an Haber Ajansı, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid al-Hasayneh'in İsrail'in son saldırılarına dair açıklamalarına yer verdi. Al-Hasayneh, İsrail tarafından Gazze şeridine gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 30 evin tamamen yerle bir olduğunu; en az 500 yapının kısmi olarak zarar gördüğünü; 13 ailenin de evsiz kaldığını açıkladı. Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) saldırı sonrası yayınladığı raporda, 44’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Bakan Hasayneh, bakanlığa bağlı birimlerin zarar tespiti yaptığını ve saldırı sonrası oluşan enkaz sonucu kapanan yolların tekrar açıldığını belirtti.

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