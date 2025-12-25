Siyonist gazetesi Mehmetçiğin girişine izin verileceğini yazdı! Türk askeri Gazze’ye girebilir

TAHSİN HAN

Türk paranoyasıyla hareket edip Türkiye’yi düşman ilan eden terörist İsrail yönetimi ve siyonist basın, dün Türk askerinin tüm engellemelere rağmen Gazze’ye girebileceğini yazdı.

İsrail Hayom gazetesinin manşet haberine göre “Resmi inkarlara rağmen, istikrar düzenlemelerinin bir parçası olarak Türk askeri Gazze Şeridi’ne girmesine nihayetinde izin verilebilir” dedi.

Gazete haberide şu ifadeleri kullandı: “Pazartesi günü yapılacak Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmenin gündeminde iki ana konu yer alacak. Bunlardan biri kapalı kapılar ardında görüşülecek: İran. Diğeri ise kamuoyuna açık olacak: Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar. Hayom’un edindiği bilgiye göre, Amerikan barış planına göre, toplantıda anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin detayları ele alınacak. Bu görüşmelerin merkezinde Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’de alternatif yönetim organlarının kurulması yer alıyor. Geçtiğimiz pazar İsrailli bir heyet Kahire’ye gitti ve Gazze’de kalan rehine Ran Gvili’nin cesedini bulma çabalarının hızlandırılmasını istedi.

Türk meselesi

Rehine Gvili ailesinin üyelerinin de Netanyahu ile ABD seyahate katılması bekleniyor (Burda da amaç Trump’ı etkilemek). Diplomatik kaynaklara göre, ikinci aşamanın uygulanmasındaki en büyük zorluklardan biri, ülkelerin asker konuşlandırmayı reddetmesi nedeniyle çok uluslu bir gücün oluşturulamaması. Kaynaklara göre, kısa süre sonra iki organ resmen açıklanacak: uluslararası liderlerden oluşan denetleyici Barış Konseyi ve büyük ölçüde daha önce Filistin Yönetimi’nde görev yapmış Filistinlilerden oluşan yeni bir sivil yönetim organı. ABD bu isimlerin listesini İsrail’e gönderdi. İşte burada Türk meselesi devreye giriyor. Türkiye, ABD’ye çok uluslu istikrar gücü olan Uluslararası İstikrar Gücü’ne askerlerini dahil etmesi ve İsrail’in vetosunu kaldırması için baskı yapıyor. İsrail Hayom’un görüştüğü tüm kaynaklar, İsrail’in vetosunu kaldırmadığını belirtiyor. Bununla birlikte, mühendislik ve mayın temizleme konusunda uzmanlaşmış Türk askeri personelinin bu görevlere odaklanan birliklerde yer almasına izin verilmesinin mümkün olabileceğin de ifade ediliyor.”