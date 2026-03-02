Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak!

Hürmüz Boğazı'nda "Siyonist" düğümü

Müslümanların kaynaklarını sömüren Batılı güçlerin bölgeyi ateşe atması, dünya petrol trafiğinin kalbi olan Hürmüz Boğazı’nı durma noktasına getirdi.

Katil ABD ve ortağı İsrail'in saldırganlığı sonrası bölgede güvenlik kalmadı. İran’ın haklı güvenlik uyarıları sonrası dünya petrolünün %20’sinin geçtiği bu kritik damarda trafik felç oldu. Dev tanker sahipleri ve dev enerji şirketleri, can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle sevkiyatları durdurdu.

200 tanker açıkta bekliyor: Arz krizi kapıda!

Savaş tamtamlarının çalmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı girişinde adeta bir "gemi mezarlığı" oluştu. Gemi takip verilerine göre, aralarında ham petrol ve LNG taşıyan dev gemilerin de bulunduğu 200’den fazla tanker, ABD-İsrail saldırganlığının yarattığı kaos nedeniyle açık sularda bekletiliyor. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında toplanan gemiler, siyonist fitnesinin küresel ticarete vurduğu darbenin en somut kanıtı oldu.

Akaryakıt zamları yolda: Faturayı halk ödeyecek

Küresel piyasalarda yaşanan bu devasa sıçramanın, kısa süre içinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının 100 doları aşmasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında büyük bir zam dalgasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Siyonistlerin ve emperyalist ABD'nin Orta Doğu'da yaktığı ateş, sadece can almıyor; aynı zamanda lojistik ve ulaşım maliyetleri üzerinden tüm dünyanın ekmeğine göz dikiyor.

Rusya'dan "enerji güvenliği" uyarısı

Yaşanan bu küresel kaosa dair bir uyarı da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünya piyasalarında geri dönülemez bir dengesizliğe yol açacağını belirterek, bu krizin bedelinin sadece fiyat artışıyla sınırlı kalmayacağını, ithalatçı ülkelerin enerji güvenliğinin tamamen çökeceğini ilan etti.