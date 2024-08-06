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Dünya Siyonist destekçisi ABD'den İran'a tehdit gibi uyarı!
Dünya

Siyonist destekçisi ABD'den İran'a tehdit gibi uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 00:09:00 -
Siyonist destekçisi ABD'den İran'a tehdit gibi uyarı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a, İsrail ile aralarındaki gerginliği tırmandırmanın Tahran'ın çıkarına olmayacağını belirterek, tehditler savurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu'da artan gerginliklerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, diplomatik temaslar çerçevesinde iletişim içinde oldukları kişilerle İran hükümetine, "gerilimi artırmanın kendi çıkarlarına olmadığı ve ABD’nin İsrail’i koruyacağı" yönünde "tutarlı mesajlar" gönderdiklerini ifade etti.

Daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının "kaçınılmaz" olduğunu ancak ABD'nin "bunun olmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğini" söyleyen Miller, gerilimin artmasının bölgedeki hiç kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Matthew Miller, "Ancak elbette tüm olasılıklara karşı hazırlıklıyız. 7 Ekim'den beri durum böyle." dedi.

ABD'nin bölgedeki temasları
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Sözcü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerle ilgili bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştüğü bilgisini paylaştı.

Miller, Blinken'ın, görüşmelerde "bölge için kritik bir dönemden geçildiğinin altını çizdiğini, tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınmasının ve sükunet çağrısı yapmasının önemini" vurguladığını belirtti.

Sözcü Miller, "Bakan ayrıca bu angajmanlar aracılığıyla ABD'nin, Gazze'de ateşkesi, elbette rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın ve Gazze'deki Filistin halkının devam eden acılarını ele almanın yanı sıra daha geniş gerginlikleri yatıştırmaya yardımcı olmak için kritik bir adım olarak görmeye devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Miller, ayrıca, "İran'ın herhangi bir ek eylemi, sadece gerginlik riskini, İsrail'den veya diğer taraflardan daha fazla yanıt alma ihtimalini artırır ve en sonunda bizi en başından beri endişelendiğimiz, kontrolden çıkabilecek bir çatışmaya yol açabilecek konuma getirir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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