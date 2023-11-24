Siyonist bildiğiniz gibi! Serbest bırakacakları esirlerin evine polis kuşatması
Mücahid Kassam Tugayları ile siyonist İsrail arasındaki 4 günlük insani ara bu sabah saat 07:00'da başladı.
Karşılıklı esir takasının da yapılacağı süre boyunca ateşkes sağlandı.
Siyonist İsrail ise siyonistliğine esirleri bırakırken de devam ediyor.
İsrail polisi anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin evlerini kuşatma altına aldı.
Siyonistler bu yöntemle esirlerin kutlama yapmasının önüne geçmeyi hedefliyor.
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