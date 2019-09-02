Siyez unu çekme helvada hayat buldu

10 bin yıllık bir tarihe sahip olan Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünü siyez unundan yapılan çekme helva, büyük rağbet görüyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak anılan siyez buğdayı, Kastamonu’nun coğrafi işaret belgesine sahip çekme helvada yeniden hayat buldu. Başka illerde de deneme üretimi yapılması nedeniyle Kastamonu’da pazar bulmakta zorlanan coğrafi işaret belgesine sahip siyez buğdayıyla çekme helva birleştirilerek yeni bir lezzet ortaya çıkartıldı. Kastamonu’da hasadı tamamlanan ve 60 bin dönüm alanda ekimi yapılan siyez buğdayı, çekme helva ile birleştirildi. Çok fazla ekimi yapılmasından ötürü pazar bulmakta zorlanan siyez unundan çekme helva üretimi yapan firmalar, siyezli çekme helvanın tüketiciler tarafından da beğenilmesinden mutlu olduklarını söylediler.

İki coğrafi işaretli ürün, tek bir bir lezzette birleştirildi

Kastamonu’nun iki coğrafi işaret belgesine sahip siyez unuyla çekme helvanın tek bir lezzette birleştirilmesi tüketiciler tarafından da beğenildi. Raflarda yerini alan siyezli çekme helva rağmen görmeye devam ediyor. Siyez unundan çekme helva üretimi yapan firma sahibi Adem Bodur, “Siyez buğdayından yapılan çekme helvamız, gerçekten damağa çok hoş bir lezzet veren, daha besleyici, daha sağlıklı ve daha doğal bir ürün olarak sizlerin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Siyez buğdayımız, genetiği değiştirilmemiş doğal bir buğday olduğu için sindirilmesi daha kolay, daha sağlıklı ve daha doğal bir ürün olduğu için bizde bunu çekme helvamızda birleştirdik ve ortaya çok harika, çok güzel, çok doğal bir lezzet çıktı. Çekle helva zaten Kastamonu’ya özgü patentli bir ürün. Kastamonu’nun gözbebeği bir üründür. Bizlerde bu ürünü siyez buğdayıyla birleştirerek çok sağlıklı, çok doğal, yenilebilir çok güzel bir ürün oldu diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Tescilli iki ürünü birleştirerek yerli ve milli bir ürün ortaya çıktı

Siyez buğdayının Kastamonu yöresine ati bir ürün olduğunu vurgulayan Bodur, “Un, şeker, yağ, limon tuzu ve sudan yapılıyor bu ürün. Ayrıyetten undaki kastımız tamamen doğal siyez unundan yapıldığı için bu ürünü özel kılan bu olsa gerek. Siyez buğdayı, Kastamonu yöresine ait tescillenmiş bir üründür. Çekme helvamızda Kastamonu’nun coğrafi işaret almış bir ürünüdür. Bizlerde bu iki ürünü birleştirerek hem yerli hem de milli bir ürün ortaya çıkartmak istedik. İnşallah beğenilir. Kastamonu Çekme Helvamız, coğrafi işaret almış bir üründür. Siyez buğdayı da aynı şekilde coğrafi işaret almış bir ürün olduğu için harika ve birbirinden değişik olan lezzeti bir araya getirip harika bir damak tadı şeklinde sizlere sunmuş bulunmaktayız. Siyezli Çekme Helvası artık raflarımızda yer almış durumda” şeklinde konuştu.

“Siyezli çekme helva, hem sağlıklı hem de lezzetli oldu”

Siyezli çekme helvanın hem sağlık açısından hem de lezzet açısından farlı bir ürün olduğunu vurgulayan Gıda Mühendisi Bağdagül Kaplan ise, şunları kaydetti: “12 bin yıllık tarihe sahip olan buğdayın atası olan siyez buğdayı, Kastamonu yöresine ait coğrafi işaret olan bir buğday çeşidimizdir. Siyez buğdayı, normal bir buğdaya göre A, E ve D vitaminleri açısından çok daha zengindir. Ayrıca lifli bir yapısı olduğu için bağırsak sisteminde ve sindirim sisteminde daha kolay sindirilmeyi sağlar. Kolon kanserine karşı vücudumuza faydası vardır. Vücudumuzdaki şeker oranının yükselmesinde daha az bir şekilde seyretmesini sağladığı için düşük bir seviyeye sahiptir. Türkiye’deki insanların bir çoğunda şeker ile alakalı hastalıklar olduğu için bu açıdan da çok yararlı bir üründür. Siyezi, çekme helvamızla buluşturarak yeni bir ürün sağlayarak daha faydalı olacağını düşündüğümüz fonksiyonel bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Afiyetle yenilmesini tavsiye ederiz.”