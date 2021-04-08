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Gündem Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!
Gündem

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Diyanet İşleri’nin ‘teravih namazı evde kılınsın’ kararına tepki gösterdi. Yıldırım, “bir kesime ayrıcalık tanır, bir kesimi mahrum bırakırsanız, bu büyük musibete karşı takınılması gereken tedbiri zayıflatır, onarılamaz yaralar açarsınız…” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 01:52:00 -
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Muhammed Emin Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik” açıklamasına tepki gösterdi. 

Twitter hesabından eleştirdi

Siyer Vakfı Kurucusu Araştırmacı-Yazar Muhammed Emin Yıldırım teravih namazının yasaklanmasını tepki ile karşılayarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

Yıldırım yayımladığı mesajında teravih namazının camilerde kılınmamasının doğru bulmadığını şu şekilde ifade etti:

“Kongreleri yapar, lokantaları kapatırsanız, bazı şeyleri serbest bırakır, teravihlerin camilerde kılınmasını yasaklarsanız, bir kesime ayrıcalık tanır, bir kesimi mahrum bırakırsanız, bu büyük musibete karşı takınılması gereken tedbiri zayıflatır, onarılamaz yaralar açarsınız…”



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