Siyasette başarılı olamamıştı! Dizisi de tutmadı
31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay dizi sektöründe de başarısız oldu. Kınay'ın FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizisi Son Nefesime Kadar'ın final kararı alındı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay, seçimi kazanamamıştı. Siyasette aldığı başarısız sonuçlar sonrası tekrar oyunculuk yapmaya dönen Kınay, dizi sektöründen de darbe aldı.
Dizisi yayından kaldırılıyor
Siyasetteki başarısız girişiminin ardından FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar isimli dizi ile ekranlara dönen Kınay'a bir darbe izleyicilerden geldi. Büyük umutlarlla başlayan dizi sadece 5 bölüm dayanabildi. Reyting yarışında Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi dizilerle yarışan dizinin final kararı alındı. Dizinin 5. bölümde veda edeceği öğrenildi.