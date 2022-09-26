Siyahi İngilizlerin ırkçılık mağduriyeti!

Ulusal ankete göre, 18 ila 34 yaş arasındaki siyahların yüzde yetmiş beşi doktorları ve hastaneleri ziyaret ederken önyargı yaşadı.

Bu arada, İngiltere'de yaşayan tüm Siyahların yüzde 65'i bu ayrımcılığa maruz kaldı.

Araştırma, İngiltere'deki sistemik ırkçılıkla mücadele etmek için bu yılın başlarında başlatılan ulusal sivil haklar örgütü Black Equity Organization (BEO) tarafından yapıldı.

Araştırmacılar ayrıca, sağlık hizmetlerine erişirken siyahi insanlara muamele edilme şekli ile beyazlara muamele edilme şekli arasında büyük farklılıklar buldu.

Katılımcılar araştırmacılara endişelerinin dinlenmediğini veya tedavi kararlarına dahil edilmediğini hissettiklerini söylediler.

BEO'nun mütevelli başkanı Dame Vivian Hunt şunları söyledi: “Değişimin anahtarı, ülke çapındaki siyah toplulukların gerçekliğini belirlemek ve tanımaktır."

Independent