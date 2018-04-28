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Sivilcenin altında yatan 9 sebep

Sivilce gerçekten sinir bozucudur. Herkes cildinin pürüzsüz olmasını ister. Cilt sivilceyi herhangi bir sebep yokken çıkarmaz. Sivilcenin altında yatan bazı sebepler vardır. Sizler için sıraladık...

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:33
Sivilcenin altında yatan 9 sebep

Sivilcenin altında yatan 9 sebep:


1. YÜZÜNÜZE "VÜCUT GÜNEŞ KREMİ" KULLANMAYIN

Her gün güneş koruyucu kullanmak, cildinizi güneşten korumanın en iyi yoludur. Ama vücudunuz için kullandığınız her ürün yüzünüz için iyi olmayabilir. Uzmanlar, “vücut güneş koruyucuları hassas ciltler için formüle edilmez. Genellikle akne ve tıkanmış gözeneklere yol açabilir mineral yağı içerir” diye uyarıyorlar.

2. DOĞRU SAÇ KREMİ KULLANMAMAK

Saç çizginizin etrafında sık sık sivilce çıkıyorsa, kullandığınız saç kreminden kaynaklanabilir. Akne eğilimli bir cildiniz varsa, balmumu, talk, mineral yağ, vazelin, hindistancevizi yağı, lanolin ve izopropil miristat içeren ürünlerden kaçınmanızı öneririz.

3. TEMİZ OLMAYAN MAKYAJ FIRÇASI KULLANMAK

Her gün kullandığınız makyaj fırçalarınızı temizlemeyi unutmayın. İnanın temizlediğinizde ne kadar kirli olduğunu göreceksiniz. Fırçalarınızı yeterince yıkamıyorsanız, yüzünüzden kir ve bakterileri makyajınıza, daha sonra yüzünüze yayarsınız.

4. ÇOK FAZLA PEELİNG UYGULAMAK

Aşırı peeling yapmak cildin üst katmanlarını kurutabilir, yağ bezlerini karıştırabilir ve onları aşırı yüklenmeye zorlayabilir. Bunu günlük yapmaktan ziyade, haftada üç kez hafif bir peeling uygulaması yapın.

5. YÜZÜNÜZÜ TAMAMEN TEMİZLEMEMEK

Evet, temizleyicin çok iyi ve harikalar yaratıyor. Ama eğer her şeyi yıkamıyorsanız, cildinizde kalabilir ve gözeneklerinizi tıkayabilir. Cildinize iyilik yapmak istersen zarar verebilirsiniz.

6. KİRLİ YASTIK KILIFI KULLANMAK

Yastık kılıflarınızı her hafta değiştirin. Ayrıca, şapka ve eşarplarınızın ne kadar temiz olduklarına dikkat edin – onlar da cildinize bakteri yayıyor olabilirler.

7. YAĞLI SAÇLARA SAHİP OLMAK

Yağlı saçlarınız varsa, sık sık yıkamanız gerekecektir, böylece yağ alnınızın her tarafına yayılmaz. Saçlarınız yağlandığında ellerinizle oynamaktan kaçının. Özellikle kahkülleriniz varsa. Yağ sivilcelere neden olabilir.

8. TELEFON EKRANINIZI SIK SIK TEMİZLEMEMEK

Sadece düşün, her zaman yüzünü telefona koyduğunda, o kadar çok mikrop ve bakteri ile temas eder. Bu nedenle, her gün ovalama alkolüne batırılmış bir pamuklu çubuk kullanarak biraz temizleyin. Daha da iyisi, telefonunuza yüzünüze uzak tutmaya çalışın.

9. SİVİLCELERLE OYNAMAK

Yüzündeki o sinir bozucu şişlikleri sıkmak size iyi gelebilir. Ancak bunu kesinlikle yapmayın. Sivilcelerinizi koparmak sadece bakterileri yayar ve daha fazla sivilce oluşmasına neden olur.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 20:33
  1. Sivilce
  2. sivilcenin sebepleri
  3. cilt sağlığı

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