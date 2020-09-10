“Sivil havacılık, salgını en az etkiyle atlatıyor”

Kovid-19 salgınından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, “Bu nedenle dünya sivil havacılık sektörü büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak; salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü, bu salgını en az etki ile atlatıyor” dedi.

Karaismailoğlu, ağustosta direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği yaklaşık 9 milyon 574 bin oldu. Bu durum bile ülkemiz sivil havacılığının durumunu gösteriyor” açıklamasında bulundu. Bu arada; Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali’nin 14 yılda üretime 15 milyar dolar, gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 6,8 milyar dolar katkı yaptığını, 231 bin kişinin de istihdam edilmesini sağladığını belirtti.