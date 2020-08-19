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Dünya Sivil aktiviste suikast! O ülkenin başbakanı duyurdu: Görevden aldık
Dünya

Sivil aktiviste suikast! O ülkenin başbakanı duyurdu: Görevden aldık

Kadın sivil aktivist Riham Yakup ve arkadaşı, Irak'ın Basra kentinde öldürüldü. Suikast sırasında ABD’de bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Basra Polis Dairesi Başkanı ve bazı güvenlik yetkililerini yaşanan son suikast eyleminden sonra görevden aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:44:00 -
Sivil aktiviste suikast! O ülkenin başbakanı duyurdu: Görevden aldık

Irak’ın Basra kentinde kadın sivil aktivist Riham Yakup ve arkadaşı, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Arabanın içinde silahlı saldırıya uğradılar

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın güneyinde yer alan Basra’da aynı zamanda tıp doktoru olan aktivist Riham Yakup ve arkadaşı, içinde bulundukları arabada kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda can verdi.

Tepki yağdı

Yüzlerce Iraklının olaya tepki gösterdiği öğrenilirken, silahlı saldırının gerçekleştiği araca ait fotoğraflar ise sosyal medyada yayımlandı.

İnceleme başlatıldı

Konuyla ilgili Basra güvenlik birimlerinin inceleme başlattığı ifade edildi.

Başbakan duyurdu: Görevden aldık

ABD’de bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra Polis Dairesi Başkanı ve bazı güvenlik yetkililerini yaşanan son suikast eyleminden sonra görevden aldıklarını duyurdu.

Katillerin tehditlerine boyun eğmenin kabul edilemeyeceğini bildiren Kazımi, İçişleri Bakanlığının güvenlik ve emniyet birimlerinin suçlulara karşı toplumsal güvenliği sağlaması için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

5 gün önce bir sivil aktivist öldürülmüştü

Yine Basra’da bundan 5 gün önce de sivil aktivist ve gösterilere öncülük eden Tahsin Usame kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde ülkedeki yolsuzluklara karşı protesto gösterileri düzenleyen göstericiler ve aktivistlere yönelik zaman zaman suikast girişimleri gerçekleşiyor.

Irak hükümetinin ise, bu saldırı ve suikast eylemlerine karışanlar hakkında bilgi paylaşmadığı belirtildi.

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