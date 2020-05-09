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Yerel

Siverek’te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iftar öncesinde etkili olan yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 20:58:41 -
Siverek’te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iftar öncesinde etkili olan yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında gökkuşağı oluştu. Şehir merkezi semalarında iftar öncesinde ortaya çıkan gökkuşağı rengarenk görüntülere sahne oldu. Ortaya çıkan muhteşem manzarayı gören bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla gökkuşağını görüntüledi. Bazıları ise bina ve balkonlara çıkarak doyumsuz anları hayranlıkla izledi.

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