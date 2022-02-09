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Dünya Sivas’ta TEKNOFEST hazırlıkları başladı
Dünya

Sivas’ta TEKNOFEST hazırlıkları başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) önemli başarılara imza atan Sivas'ta, 2022 hazırlıkları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 16:21:00 -
Sivas’ta TEKNOFEST hazırlıkları başladı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalar kapsamında öğretmenlere yönelik "Tecrübe Paylaşımları" programı düzenlendi.

Selçuk Ortaokulu salonunda düzenlenen programın ilk oturumuna İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş ile ilkokul ve ortaokul öğretmenleri katıldı.

Programda uzman alan öğretmenleri tarafından değişen öğrenme ortamları, TEKNOFEST'e hazırlık süreci, yarışma formatı, kategoriler, elde edilen kazanımlar gibi birçok önemli konuda paylaşımlarda bulunuldu.

Şube Müdürü Mesut Kaş yaptığı konuşmada Sivas'ın TEKNOFEST'te elde ettiği önemli başarılara değindi. TEKNOFEST 2022'ye de en iyi şekilde hazırlanarak birçok kategoride derece elde etmeyi hedeflediklerini belirten Kaş, "Ama asıl önemli olan, öğretmen ve öğrencilerimizin bu süreçteki kazanımları olacaktır" dedi.

Kaş, "Tecrübe Paylaşımları" programının ilçe grupları ile devam edeceğini söyledi.

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