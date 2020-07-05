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Aktüel

Sivas'ta sulama kanalı faciası!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 21:24:00 -
Sivas'ta sulama kanalı faciası!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.

Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yorumlar

abdrhman

ne biçim aile bunlar. 2-3 yaşlarındaki çocuklarını serbest bırakmışlar gidin kanala atlayın misali. bunlar en az 18 yaşına gelene kadar aile gözetiminde olmalıdır. hele en az 10 yaşına kadar gözünün önünden ayırmamaları gerekir.
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