Sivas'ta sulama kanalı faciası!
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.
Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.