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Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:27:52 -
Sivas’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 22.00 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ç.Ö, U.A ve Ferhat Şahin tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ç.Ö, yanında getirdiği silahla Ferhat Şahin ve U.A’ya ateş etti. Kurşunların isabet aldığı Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, U.A ise yaralandı. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ferhat Şahin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis olay yerinden kaçan Ç.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.

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