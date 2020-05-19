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Sivas'ta KYK yurdunda ışıklarla "1919" yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:14:31 -
Sivas'ta KYK yurdunda ışıklarla "1919" yazıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda ışıklarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "1919" yazıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Binali Yıldırım Kampüsü'nde bulunan Tecer Yurdu'nun ışıkları ile "1919" yazısı oluşturuldu.

Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun'' yazısının da projeksiyonla yansıtıldığı yurt binasında, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı da yayımlandı.



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