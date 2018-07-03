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Sivas'ta korkunç kaza: 5 ölü!

Sivas'ın İmranlı ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

03 Temmuz 2018 Salı 14:13
Sivas'ta korkunç kaza: 5 ölü!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:13
  1. Erzincan
  2. Sivas
  3. trafik kazası

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