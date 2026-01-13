  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sivas’ta karla halk oyunları: Kardan folklor ekibi ilgi odağı oldu

Sivas’ta karla halk oyunları: Kardan folklor ekibi ilgi odağı oldu

Sivas’ın Suşehri’nde kar yağışı, Yakup Sezer’in yaptığı kardan folklor ekibiyle hem eğlenceli hem de fotoğrafik bir şölene dönüştü.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yakup Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.

KARDAN FOLKLOR EKİBİ

Sezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.

Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.

Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

