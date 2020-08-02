  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etlerin yol kenarına dökülmesi

Mehmetçik Vakfı: - "Etlerin Mehmetçik Vakfı ile ilgisi bulunmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:10:31 -
Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etlerin yol kenarına dökülmesi

ANKARA (AA) - Mehmetçik Vakfından, Sivas'ta kaza sonucu yola dökülen etlerin vakıf ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Bazı haber sitelerinde, "yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan tırın dorse kapağının açılması sonucu Mehmetçik Vakfına ait etlerin yola döküldüğü"ne yönelik haberler yer aldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, söz konusu etlerin Mehmetçik Vakfı ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Etlerin vakıfa değil, bir firmaya ait olduğu bildirilen açıklamada, "Söz konusu firma ile Malatya'da vekaleten kurban temin ve kesim hizmeti sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye uygun olarak kesimler yapılarak etler ilgili firmaya devredilmiştir." ifadesi yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı