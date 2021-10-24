Sivas'ta Balotelli puanı kurtardı
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, 90+7'de bulduğu golle bir puanı kurtardı.
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, Max Gradel'in 7. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adana Demirspor bu gole 90.7 dakikada Balotelli'nin penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Sivasspor'da Pedro Henrique 68. dakikada kırmızı kart gördü. Adana Demirspor'da da Akintola 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Takımlar birer puanı paylaşırken Sivasspor 11 puana, Adana Demirspor ise 13 puana yükseldi.
Gelecek hafta Sivasspor, Altay deplasmanına, Adana Demirspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.