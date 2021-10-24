  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivas'ta Balotelli puanı kurtardı
Spor

Sivas'ta Balotelli puanı kurtardı

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, 90+7'de bulduğu golle bir puanı kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:24:00 -
Sivas'ta Balotelli puanı kurtardı

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, Max Gradel'in 7. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adana Demirspor bu gole 90.7 dakikada Balotelli'nin penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor'da Pedro Henrique 68. dakikada kırmızı kart gördü. Adana Demirspor'da da Akintola 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Takımlar birer puanı paylaşırken Sivasspor 11 puana, Adana Demirspor ise 13 puana yükseldi.

Gelecek hafta Sivasspor, Altay deplasmanına, Adana Demirspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı
Gündem

Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı

Fransa'da ekonominin güllük gülistanlık olduğunu söyleyerek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı'ya hiç ummadığı bir ceva..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken yeni anket!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken yeni anket!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan yeni anketin sonuçları ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay