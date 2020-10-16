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Spor Sivassporlu Samassa köyde traktör kullandı
Spor

Sivassporlu Samassa köyde traktör kullandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:24:24 -
Sivassporlu Samassa köyde traktör kullandı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, misafir olarak gittiği bir köyde traktör kullandı.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi bir taraftarın daveti üzerine Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyüne gitti.

Köylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı.

Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü gezdi.

Çılgınlar 58 taraftar grubunun "İçimizden biri Samassa" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.


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