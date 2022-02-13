Sivasspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Yeni Malatyaspor maç özeti!
Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de 25.hafta heyecanı başladı. Haftanın bugünkü karşılaşmasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Sivasspor 3 puana sahip olurken, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’un puanı 16. İşte Sivasaspor-Yeni Malatyaspor maçı özeti...
Sivasspor-Yeni Malatyaspormaç özeti
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
3. dakikada ilk tehlikeli atak Yeni Malatyaspor'dan geldi. Kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top farklı şekilde kalenin üstünden dışarı çıktı.
5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza alanında sektikten sonra havalanan topa Dicko'nun röveşatasında, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.
7. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
18. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleciden seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada konuk ekip öne geçti. Campi'nin orta alandan gönderdiği uzun topla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Mounir'in içeriye çevirdiği topu Kenan Özer filelere gönderdi: 0-1.
35. dakikada sol kanattan Fajr'ın derinlemesine gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Kayode, kaleciyi geçemeyince mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.
45. dakikada Gradel'in sol çaprazdan sert ortasında kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
49. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında ön direkteki Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
52. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanatta Fajr'dan topu alan Gradel'in ortasında, Kayode ön direkte kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
69. dakikada Fajr'ın sol çaprazdan ortasında kaleci Ertaç Özbir zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı Hakan Arslan'ın önünden aldı.
70. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda topla buluşan Fajr'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-1.
83. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında arka direkte Pedro Henrique bekletmeden içeriye doldurdu. Altı pasta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
88. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinde iyi yükselen Dicko'nun kafa vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sivasspor - Yeni Malatyaspor açı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.