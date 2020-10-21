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Spor Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor
Spor

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanya ekibi Villarreal ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:17:28 -
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor

SİVAS (AA) - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak.

El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek.


- Villarreal ligde ikinci sırada


Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Villarreal, 6 haftası geride kalan İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) aynı puanı paylaştığı Real Sociedad'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Villarreal, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. İspanya ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.


- Villarreal'de 4 eksik


Villarreal'de, Fas Milli Takımı'nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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