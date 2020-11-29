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Spor Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor
Spor

Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:58:44 -
Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor

SİVAS (AA) - Süper Lig'de bu sezon iç sahada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, yarın Göztepe'yi yenerek evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.30'da başlayacak Sivasspor-Göztepe mücadelesinde hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Ligin 10. haftasına 9 puanla giren kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

Sahasındaki maçlarda ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, 3. haftada da MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ligde sahasında sadece 1 puan alabilen ve 1 gol sevinci yaşayan Sivasspor, evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek elde etmişti.

Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında konuk edeceği Göztepe'yi yenerek, hem iç sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ maçına 4 yedek oyuncuyla çıkabilen Sivas ekibindeki eksikler de can sıkıyor.

Sakatlıkları devam eden Jorge Felix ve Serhiy Rybalka'nın yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri süren 5 futbolcu da bu maçta görev alamayacak.

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