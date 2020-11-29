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Spor Sivasspor, Göztepe maçına hazır
Spor

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:06:47 -
Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.





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