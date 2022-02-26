Sivasspor - Beşiktaş! Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.
İki takımın eksikleri
Demir Grup Sivasspor'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı. Erdoğan Yeşilyurt ise ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları henüz geçmeyen Larin, Pjanic, Rıdvan, NKoudou, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Mert Günok maç kadrosunda yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Erdoğan, Felix, Henrique, Kayode.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Güven, Batshuayi.
STAT: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
HAKEM: Sarper Barış Saka
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1