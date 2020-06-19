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Aktüel

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 1973 model Murat 124 ile nostaljik gezi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:27:40 -
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 1973 model Murat 124 ile nostaljik gezi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, sanayi ziyaretinde gördüğü 1973 model otomobille kentte tur attı.

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafları ziyaret eden Ayhan, burada bir iş yerinde 1973 model modifiyeli Murat 124 araç gördü.

Araç sahibinin isteği ile otomobilin direksiyonuna geçen Ayhan, kent merkezini nostaljik gezinti yaptı.

Ayhan aracı kullanırken çekilen görüntülerini, Neşet Ertaş'ın kendi sesinden okuduğu "Bir anadan dünyaya gelen yolcu" türküsü ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayhan'ın "Bugün, 1974 model Murat 124 ile güzelim şehrimiz Sivas'ı turladık. Ve anladık ki her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur." paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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