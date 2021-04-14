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Eğitim Sivas liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sivas liseleri kontenjanları
Eğitim

Sivas liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sivas liseleri kontenjanları

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. 8. sınıf öğrencileri sınıfı geçecekleri için mutlu olsalar da okullarını bırakacakları içinde aynı zamanda üzgün olabilirler. Ama güzel bir gelecek sahibi olmak için sıkı çalışmaya devam etmelidirler. Liseye geçecek öğrenciler, bulundukları ildeki liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Sivas liseleri taban puanı 2021, Sivas yüzdelik ve Sivas liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:45:00 -
Sivas liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sivas liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Her şehirde bulunan liselerin puan durumu farklı olduğundan öğrenciler bulundukları şehirlerde liselerin taban puanlarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Sivas liseleri taban puanı 2021, Sivas liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 Sivas liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Sivas liseleri taban puanı ve liseleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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