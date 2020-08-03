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Eğitim

Sivas GSB Sivas KYK yurtları

Sivas KYK yurtları nerede? Sivas KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. Sivas KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Sivas KYK yurtları, Sivas GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Sivas KYK yurtları erkek, Sivas devlet yurdu kız ve Sivas KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Sivas GSB yurtları, Sivas KYK yurtları yurt sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:08:00 -
Sivas GSB Sivas KYK yurtları

Sivas yurtları sorgulama. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir KYK yurtları nerede? İşte GSB Sivas KYK yurtları adresleri.

PROF.DR. MAHİR TEVRÜZ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 418 41 81-80

Faks: 03464184182

Adres :: ARHUSU MAH. ATATÜRK CAD. NO :186

GÜRÜN-ENVER BOSTANCI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 715-3102

Faks: 03467151979

Adres :: CAYBOYU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:22 MALATYA YOLU ÜZERİ 3 KM.

HAFİK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 841-2200, 0(346) 841-2220

Faks: 03468412228

Adres :: NURETTİN KOÇAK KIZ BLOĞU YENİ MAHALLE DÜZ YAYLA CADDESİ NO:42 HAFİK/SİVAS HACI KAMER AYDOĞAN ERKEK BLOĞU ÇAY MAH.CAMİİ SOK. NO:15 HAFİK/SİVAS

KANGAL HASAN YILMAZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 457 1031

Faks: 03464571032

Adres :: GÜRSEL MAHALLESİ ŞEHİT ŞERAFETTİN KORKMAZ SOKAK NO:50 KANGAL / SİVAS

YILDIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(346) 217 1752-53

Faks: 03462171751

Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/4 MERKEZ/SİVAS

SİVAS SANCAKTAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(346) 219-1064, 0(346) 219-1444

Faks: 03462191445

Adres :: A ve B BLOK YENİŞEHİR MAHALLESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KARŞISI 95/D CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(346) 219-11-80, 0(346) 219-11-81

Faks: 03462191672

Adres :: KAYSERİ CADDESİ YURTKUR KAMPÜSÜ YENİŞEHİR MAHALLESİ NO:49 MERKEZ SİVAS

TECER YURT MÜDÜRLÜĞÜ

Tipi : KIZ

Telefon : 0(346) 217 1265-66

Faks: 03462171267

Adres :: YENİ ŞEHİR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KARDEŞLER CADDESİ NO: 11

KADI BURHANEDDİN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(346) 219 1314-15

Faks: 03462191316

Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ CUMHURİYET ÜNV.KAMPÜSÜ NO:142 SİVAS

KIZILIRMAK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(346) 217 1745-46

Faks: 03462171744

Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/8 MERKEZ/SİVAS

İZZEDDİN KEYKAVUS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(346) 219-10-80

Faks: 03462191084

Adres :: YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CAD. NO.49/J CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

EMİNE NAZİKEDA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(346) 219-1353

Faks: 03462191352

Adres :: YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CD. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:41/51 MERKEZ / SİVAS

SUŞEHRİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 311-5002

Faks: 03463112012

Adres :: A-Blok (Kız ve İdare): Öksülü Mah. Timur Karabal Sokak No:31 Suşehri/SİVAS B-Blok (Erkek): Yalnızbağlar Mah. 2. Demirci Sk. No:1 Suşehri/SİVAS

YILDIZELİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 751-26-60, 0(346) 751-26-61

Faks: 03467512167

Adres :: KARŞIYAKA MAHALLESİ MEVLANA CAD. NO:58 YILDIZELİ /SİVAS

ZARA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 816-3980

Faks: 03468163983

Adres :: AHMET BAŞYURT MAH. ISMET PAŞA CAD. NO:265

ŞARKIŞLA MUHSİN YAZICIOĞLU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(346) 512-20-33

Faks: 0346 5122034

Adres :: YILDIRIM MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİ NO:3 ŞARKIŞLA/SİVAS

 

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