Sivas GSB Sivas KYK yurtları
Sivas KYK yurtları nerede? Sivas KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. Sivas KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Sivas KYK yurtları, Sivas GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Sivas KYK yurtları erkek, Sivas devlet yurdu kız ve Sivas KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Sivas GSB yurtları, Sivas KYK yurtları yurt sorgulama.
Sivas yurtları sorgulama. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir KYK yurtları nerede? İşte GSB Sivas KYK yurtları adresleri.
PROF.DR. MAHİR TEVRÜZ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 418 41 81-80
Faks: 03464184182
Adres :: ARHUSU MAH. ATATÜRK CAD. NO :186
GÜRÜN-ENVER BOSTANCI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 715-3102
Faks: 03467151979
Adres :: CAYBOYU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:22 MALATYA YOLU ÜZERİ 3 KM.
HAFİK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 841-2200, 0(346) 841-2220
Faks: 03468412228
Adres :: NURETTİN KOÇAK KIZ BLOĞU YENİ MAHALLE DÜZ YAYLA CADDESİ NO:42 HAFİK/SİVAS HACI KAMER AYDOĞAN ERKEK BLOĞU ÇAY MAH.CAMİİ SOK. NO:15 HAFİK/SİVAS
KANGAL HASAN YILMAZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 457 1031
Faks: 03464571032
Adres :: GÜRSEL MAHALLESİ ŞEHİT ŞERAFETTİN KORKMAZ SOKAK NO:50 KANGAL / SİVAS
YILDIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(346) 217 1752-53
Faks: 03462171751
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/4 MERKEZ/SİVAS
SİVAS SANCAKTAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(346) 219-1064, 0(346) 219-1444
Faks: 03462191445
Adres :: A ve B BLOK YENİŞEHİR MAHALLESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KARŞISI 95/D CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ SİVAS
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(346) 219-11-80, 0(346) 219-11-81
Faks: 03462191672
Adres :: KAYSERİ CADDESİ YURTKUR KAMPÜSÜ YENİŞEHİR MAHALLESİ NO:49 MERKEZ SİVAS
TECER YURT MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : KIZ
Telefon : 0(346) 217 1265-66
Faks: 03462171267
Adres :: YENİ ŞEHİR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KARDEŞLER CADDESİ NO: 11
KADI BURHANEDDİN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(346) 219 1314-15
Faks: 03462191316
Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ CUMHURİYET ÜNV.KAMPÜSÜ NO:142 SİVAS
KIZILIRMAK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(346) 217 1745-46
Faks: 03462171744
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/8 MERKEZ/SİVAS
İZZEDDİN KEYKAVUS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(346) 219-10-80
Faks: 03462191084
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CAD. NO.49/J CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
EMİNE NAZİKEDA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(346) 219-1353
Faks: 03462191352
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CD. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:41/51 MERKEZ / SİVAS
SUŞEHRİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 311-5002
Faks: 03463112012
Adres :: A-Blok (Kız ve İdare): Öksülü Mah. Timur Karabal Sokak No:31 Suşehri/SİVAS B-Blok (Erkek): Yalnızbağlar Mah. 2. Demirci Sk. No:1 Suşehri/SİVAS
YILDIZELİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 751-26-60, 0(346) 751-26-61
Faks: 03467512167
Adres :: KARŞIYAKA MAHALLESİ MEVLANA CAD. NO:58 YILDIZELİ /SİVAS
ZARA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 816-3980
Faks: 03468163983
Adres :: AHMET BAŞYURT MAH. ISMET PAŞA CAD. NO:265
ŞARKIŞLA MUHSİN YAZICIOĞLU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(346) 512-20-33
Faks: 0346 5122034
Adres :: YILDIRIM MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİ NO:3 ŞARKIŞLA/SİVAS