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Sivas dosyası yeniden açılsın

1993’teki kirli provokasyonun kurbanı olan Sivas Davası’nın mağdurları ve mağdur yakınlarının “Af değil, yeniden yargılanma istiyoruz” taleplerine Sivil Toplum Kuruluşları ve hukukçulardan destek geldi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:26
Sivas dosyası yeniden açılsın

Azılı İslam düşmanı Aziz Nesin ve marjinal sol grupların tahrikiyle başlayan Sivas olayları sonrası haksız yere zindanlara tıkılan Müslümanlara adalet bir türlü gelmiyor ve mazlumlar içerde çürüyor. Uydurma deliller ve mesnetsiz iddialarla suçlu gösterilen Sivas davası mağdurları ise sabırla gerçek adaletin tecelli edeceği günü bekliyor. Kirli bir provokasyonun kurbanı olan ve hiçbir suçları olmadığı halde yıllardır zindanlarda çile dolduran mazlumların yeniden yargılanmasına yönelik talepler de peşi sıra geliyor. Konu ile ilgili Akit’e açıklamalarda bulunan davanın müdahil avukatları ve STK temsilcileri yeniden yargılamanın şart olduğunu kaydettiler. 

MAZLUMLARI DUYUN!

Sivas mazlumlarının avukatı Hüsnü Tuna, “Sivas olayları Türkiye’nin üzerinde bir kambur olarak kalması için gerçekleştirilmiş olaylardır. Bu olaylar Türkiye aleyhine yıllardır kullanılıyor” dedi. Sivas davasında yatanların suçsuz olduğunu belirten Tuna, “24 yıla yakındır içerde tutulan insanların hiçbirisi ama hiçbiri bu olayın faili değildir. Sivas olaylarında kurşunla ölenler var. Bu kişilere boğulmuş ya da yanmış muamelesi yapıldı. Gerçek ortaya çıkartılmadı. Malatya Zirve Davası’nda ortaya çıkan şahidin, ‘Sivas olayları sırasında Sivas’a götürüldükleri ve olayları yönlendirici faaliyetler içerisinde bulundukları’ yönündeki beyanatı da dikkate alınmalı ve Yargıtay Başsavcılığı kamu adına dosyayı yeniden açmalıdır” ifadelerini kullandı.

PROVOKASYON AYDINLATILMALI

Provokasyonun mutlak suretle aydınlatılmasının şart olduğunu kaydeden Tuna, “Üstü kapatılmış birçok konu var. Dönemin polislerinin, amirlerinin emriyle pazardan karpuz seçer gibi kalabalıktan adam seçtiklerine yönelik beyanatları mevcut. Bu konuların araştırılması davanın seyrini değiştirecektir” şeklinde konuştu. Gerçek katillerin bulunmasının davanın yeniden görülmesine bağlı olduğunu belirten Tuna, “Yargıtay Başsavcılığı bu konuyu dikkate alarak kamu adına, gerçek katillerin bulunması için dosyaya el atmalıdır. Dava mutlak suretle yeniden görülmelidir. Böylece gerçek suçlular ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

ZALİMLER DIŞARIDA MAZLUMLAR İÇERİDE

Mazlum Der Başkanı Ramazan Beyhan, “Aziz Nesin de katılarak halkı tahrik etti. Provokatörle devreye girerek oteli yaktı. Bu olayda 29 kişi boğularak 4 kişi de ateşli silahlarla öldürüldü. Tahrikçiler hiç suçları yokmuş gibi dışarda kaldı” dedi. Yeniden yargılanmanın şart olduğuna işaret eden Beyhan, “Polis ve savcılık otelin yakılması ile ilgisi olmayan onlarca insanı yakaladı. Mahkemeler aldıkları talimatlar ve brifingler neticesinde davanın seyrini değiştirerek yakaladıkları insanları ömür boyu hapse mahkum etti” şeklinde konuştu. Beyhan, aslolanın haklı bir duruş ortaya koymak olduğuna dikkat çekerek, bizi bölmeye çalışanlara karşı dik durmamız gerektiğini ifade etti.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:26
  1. Malatya
  2. Sivas Madımak Olayları

YORUM YAZ

  • KIYAMETKIYAMET1 sa önce
    Böyle adalettin içine Teröritstelere tanınan haklardan blle mahkum Sıvas madurları adamlar af istemiyorlar sadece tekrar adil bir yargılama istiyorlar
  • MankurtMankurt2 sa önce
    ... Kendinize yakisani yaptiniz yine.
  • KalsınlarKalsınlar2 sa önce
    Katliam. Sivas Katliamı. Olay değil. Katliam.
  • ÇETİNÇETİN1 sa önce
    Moğoltay veya benzeriadalet bakanlığı döneminde kurulmuş mahkemeler ile haksız insanlar yıllardır içeride yatmakta...binlerce yazıklar olsun..hak hukuk nerede...insan hakları nerede...haksız insanlar inim inim inliyor içerde...bunun vebalı çok büyük....bir an önce adalet yerini bulmalı...Arif sağ neden dışarda...
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Provakasyona kapıldım suç işledim diyen beraat edecekse, ateistler de müslümanları öldürür beni pvokate ettiler der ne diyeceksiniz o zaman
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