Sıtma kabusu! Mozambik, son 6 aylık bilançoyu açıkladı

Güney Afrika ülkesi olan Mozambik'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber bir de sıtma kabusu yaşanıyor.

Ülkede son 6 ayda 365 kişinin sıtma salgını nedeniyle can verdiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Armindo Tiago, dünyada yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, Mozambik'in sıtma salgınının da etkisi altında olduğunu bildirdi.

Vaka sayısını açıkladı

Tiago, MozambikWte ocak-haziran aylarında 35 bin 136 sıtma vakası görüldüğünü ve 365 kişinin bu salgın nedeniyle can verdiğini bildirdi.

Sıtmanın ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Sağlık Bakanı, salgınla mücadelede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Son 5 senede sıtmadan ölenlerin sayısında bir azalma olduğunu özellikle belirtmek istediğini vurgulayan Tiago, bunun sıtma ile mücadelede bir başarı elde ettiklerini gösterdiğini kaydetti.

Mozambik'te sivrisineklerin daha çok kendini gösterdiği ekim ile nisan arasındaki yağışlı dönemde sık sık sıtma vakalarına rastlanıyor.

Ülkede geçtiğimiz yıl 44 bin 320 sıtma vakası görülürken, 465 kişi ise sıtma salgını nedeniyle canından olmuştu.

Sıtma nedir?

Sıtma hastalığı, parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Sıtmanın belirtileri nelerdir?

Sıtmanın ilk belirtileri pek çok sistemik viral hastalık bulgularına benzemektedir. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, abdominal rahatsızlık, kas ve eklem ağrısı ile başlayan sıtma kliniği ateş, üşüme, terleme, titreme, iştahsızlık, kusma ve giderek artan halsizlik ile kendini göstermektedir.

Hastalığın erken evresinde hayati organ yetmezliği bulguları yoksa tedaviye hemen başlanması halinde tam iyileşme sağlanabilirken organ tutulumu olan hastalarda özellikle P. falciparum sıtmasında şiddetli sıtma gelişebilmektedir.

Şiddetli sıtmada genellikle koma (serebral sıtma), metabolik asidoz, ağır anemi, hipoglisemi, akut böbrek yetmezliği, pulmoner ödem semptomlarından biri veya daha fazlası yaşanabilmektedir. Şiddetli sıtma tedavi edilmez ise hastaların büyük çoğunluğu kaybedilmektedir.