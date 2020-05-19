  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?

Hüseyin Akbulut kimdir?

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?
için kalan
Aktüel

Sitede muhteşem 19 Mayıs kutlaması

Samsun’da bir sitede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:12:58 -
Sitede muhteşem 19 Mayıs kutlaması

Samsun’da bir sitede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.


İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 5 blok ve 157 daireden oluşan Mira Sitesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Saat 21.00’de site sakinleri tarafından halı sahada İstiklal Marşı eşliğinde 17 metre boyundaki Atatürk posteri açıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Site sakinleri hep birlikte balkonlardan 200 adet meşale yakarak 10. Yıl Marşı’nı söylediler.


Site yönetimi Başkan Yardımcısı Dr. Teoman Karahasanoğlu, "19 Mayıs şehri Samsun’da Atamızın Samsun’a çıkışının 101. yılında coşkuyla Mira Sitesi’nde kutladık. Tüm site olarak 200 tane meşale ve 17 metrelik Atatürk posteri ile bu coşkulu güne site olarak katıldık. Bu şehirde yaşamaktan, Atatürk’ün çocukları olmaktan mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı