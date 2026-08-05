Site yönetiminden skandal karar! Zincir marketin mallarına el koyup içeri sokmadılar!
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Büyükçekmece’de Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerindeki bir sitede site yönetimi ile zincir market çalışanları arasında emsali görülmemiş bir kira krizi patlak verdi.
Büyükçekmece’de bulunan bir sitede "Market" krizi çıktı. Site içerisinde bulunan zincir market iddiaya göre kirasını eski yönetime öderken, yeni yönetim kira alamadığı gerekçesiyle markete gelen ürünleri içeri almadı. İki taraf arasında yaşanan tartışma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Yönetimin iddiasına göre sitenin içerisinde bulunan zincir market, kirasının alınmadığı, eski taşeron yönetim şirketine ödendiğini belirtti. Market ise her ay düzenli olarak kirasını ödediğini belirterek faaliyetlerine devam etmek istedi. Bu süreçte yönetim markete ürün getiren kamyonları siteye almak istemezken tartışma çıktı. Uzun süre site bahçesinde market çalışanları ve site yönetimi arasında çıkan tartışma anları da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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