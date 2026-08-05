  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pedofili sapığa yeniden gözaltı Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da! Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlere dönüş engeli! Putin kritik kararnameyi imzaladı CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum Korkunç olay, maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu hayatını kaybetti 8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı! Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar! 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti!
Yerel Site yönetiminden skandal karar! Zincir marketin mallarına el koyup içeri sokmadılar!
Yerel

Site yönetiminden skandal karar! Zincir marketin mallarına el koyup içeri sokmadılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Site yönetiminden skandal karar! Zincir marketin mallarına el koyup içeri sokmadılar!

Büyükçekmece’de Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerindeki bir sitede site yönetimi ile zincir market çalışanları arasında emsali görülmemiş bir kira krizi patlak verdi.

Büyükçekmece’de bulunan bir sitede "Market" krizi çıktı. Site içerisinde bulunan zincir market iddiaya göre kirasını eski yönetime öderken, yeni yönetim kira alamadığı gerekçesiyle markete gelen ürünleri içeri almadı. İki taraf arasında yaşanan tartışma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Yönetimin iddiasına göre sitenin içerisinde bulunan zincir market, kirasının alınmadığı, eski taşeron yönetim şirketine ödendiğini belirtti. Market ise her ay düzenli olarak kirasını ödediğini belirterek faaliyetlerine devam etmek istedi. Bu süreçte yönetim markete ürün getiren kamyonları siteye almak istemezken tartışma çıktı. Uzun süre site bahçesinde market çalışanları ve site yönetimi arasında çıkan tartışma anları da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yeni aktüel kataloğundaki fırsatları görenler markete koşuyor! BİM'den fırsat ürünleri geldi
Yeni aktüel kataloğundaki fırsatları görenler markete koşuyor! BİM'den fırsat ürünleri geldi

Ekonomi

Yeni aktüel kataloğundaki fırsatları görenler markete koşuyor! BİM'den fırsat ürünleri geldi

BİM aktüel kataloğunda dev indirim başladı! Salı günü marketlerde izdiham yaşanacak!
BİM aktüel kataloğunda dev indirim başladı! Salı günü marketlerde izdiham yaşanacak!

Ekonomi

BİM aktüel kataloğunda dev indirim başladı! Salı günü marketlerde izdiham yaşanacak!

Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında
Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında

Gündem

Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23