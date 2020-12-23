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Gündem Şişli’de korku dolu anlar
Gündem

Şişli’de korku dolu anlar

İstanbul Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun sıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 04:59:00 -
Şişli’de korku dolu anlar

Olay, saat 01:00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı. Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1’nci katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Kişiye yönelik silahlı saldırı iddiası

Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.
Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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