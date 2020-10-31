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Gündem Sisam Adası nerede? Hangi ülkeye bağlı?
Gündem

Sisam Adası nerede? Hangi ülkeye bağlı?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından merak konusu olan konulardan biri de Sisam Adası oldu. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Peki, depremin merkezi üssü nerede? Hangi ülkeye bağlı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:18:00 -
Sisam Adası nerede? Hangi ülkeye bağlı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre,Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin merkez üssü Sisam Adası olarak kaydedildi. Peki Sisam Adası nerede? Sisam adası nereye bağlı?

Sisam adası nerede ve nereye bağlı?

Ege denizi’nde yer alan Dilek Yarımadası’nın karşısında olan Yunanistan’a bağlı bir ada. Yunan adalarından biri olan Sisam adası Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası'na oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.  Sisam adasına Kuşadası'ndan günlük işleyen birkaç seferle deniz yolunda yaklaşık 90 dakikada ulaşılabilir.

Ege Denizi’nde yaşanan depremin merkez üssünün Sisam adası olduğu kaydedildi. İzmir’deki depremin merkez üssünün 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldiği saptandı.

Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu

AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre, bölgedeki şiddetli depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı meydana geldi.

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