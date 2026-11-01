Sis denizine gömüldü! Büyüleyici manzara havadan görüntülendi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İç Anadolu’da sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun sis, bölge genelinde geniş bir alana yayılarak hayatı durma noktasına getirdi. Vadiler, tepeler ve yüksek kesimler beyaz örtünün altında kaybolurken, dron ile çekilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Kırıkkale’de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırıkkale’de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı’nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.