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Tarım Uçurumda 4 gün mahsur kalınca tövbe etti! Bir daha dağ keçilerine özenmeyecek
Tarım

Uçurumda 4 gün mahsur kalınca tövbe etti! Bir daha dağ keçilerine özenmeyecek

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Uçurumda 4 gün mahsur kalınca tövbe etti! Bir daha dağ keçilerine özenmeyecek

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünde dağ keçilerine özenerek çıktığı kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda ERKUT (Eruh Arama Kurtarma) ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ERKUT ekibinden 6 personel ve 1 araç olay yerine sevk edildi.

Bölgedeki sarp arazide, kayalıkların arasında sıkışıp kalan keçi için ekipler seferber oldu.

Ekiplerin 3 saat süren yoğun ve titiz çalışması sonucunda keçi, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Hayvanların sahibi, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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