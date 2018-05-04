Sırt ağrısına neden olabilecek 6 faktör

SIRT AĞRISININ NEDENLERİ

Bel ağrısını tetikleyen şeylerin çoğu, omurgayı oluşturan yapıdaki değişikliklerden kaynaklanır.

Sırt ağrısında; travma, kötü duruş ve kas zayıflığı gibi belirli nedenler vardır. Oluşan hasar, aynı zamanda, sırtta ağrıya neden olan, aşırı derecede efor harcamadan ve aşırı mekanik yüklenmeden de kaynaklanabilir.

1. STRES VE KÖTÜ RUH HALİ

Çeşitli çalışmalara göre, hem kronik ağrı hem de bel ağrısı, genel olarak stres, depresyon ve anksiyete durumları ile ilişkilidir.

Ağrının nedeni fiziksel olsa da, psikolojik faktörlerin bu rahatsızlıkların gelişimi ve tedavisi üzerinde önemli bir etkisi olduğu daha önce gösterilmiştir. Bu nedenle, mola vermek ve rahatlamak tavsiye edilir.

İyi bir uyku düzenine sahip olmak ve günlük yaşamınızın rutininde keyifli aktiviteler yapmak gerekir.

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2. YAŞ FAKTÖRÜ

Yıllar içinde, vücut doğal olarak yıpranır, buna omur ve eklemler de dahildir.

Bu sebeple, sırt ağrısı, genellikle osteoartrit ya da spinal stenoz gibi rahatsızlıklardan muzdarip yaşlı insanlarda daha yaygın bir biçimde görülür.

Buna karşılık, genç bireyler de bazı tanımlanmış sorunlar yaşayabilirler. Mesela disk herniasyonu ya da omurgasız disklerin dejeneratif hastalığı bunlara örnektir.

3. GENETİK FAKTÖRLER

Özellikle de genç yaşta bel ağrısı ve disk hastalığı semptomları yaşayan kişilerde, genetik bir yatkınlık olabilir.

Bazı çalışmalara göre, mutasyona uğramış gen “karbonhidrat sülfotransferaz 3 (CHST3)” lomber disk dejenerasyonu gelişme riskini % 30 oranında artırmaktan sorumludur.

Bu araştırmalar aynı zamanda, ebeveynlerden birinin bu gene sahip olması durumunda, çocuğun da bundan muzdarip olması olasılığının % 50 olduğunu göstermektedir.

Bu sebeple, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve yoğun fiziksel egzersizden kaçınmak en iyisidir. Bahsedilen gene sahip olunması durumunda, ağırlık kaldırma tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

4. İŞ GÜCÜ RİSKLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iş yerinde kas iskelet sistemi bozuklukları ve harcanan fiziksel çaba arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedir.

Büyük çaba gerektiren faaliyetler, birinin ağır yük taşıdığı faaliyetlerdir. Bu, makineleri ya da araçları hareket ettirmeyi, itmeyi ya da kullanmayı bile içerir.

Öte yandan, sırt ağrısına aynı zamanda, kişinin bu tür bir çaba harcadığı aktiviteyi tekrarlama sayısı ve bu çabayı düzenli olarak harcadığı günlük saat sayısı neden olabilir.

Ara sıra olan stres yaralanmaları şiddetli fakat kısa süreli olsa da, düzenli olarak maruz kalınan stres, kronik sakatlıklara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

Bu durumlarda göz önüne alınabilecek bazı tedbirler, ağır yükleri vücuda yakın taşımakta ve sırtı düz tutmak için dizleri bükmektir.

Aynı şekilde, riskli faaliyetler yapılırken, ölçülü bir hızın takip edilmesi tavsiye edilir.

5. HAREKETSİZLİK

Dünya çapında, fiziksel hareketsizlik, ölüm için risk faktörlerinden biridir ve belli ki, lokomotor sistemin durumuna zarar verir.

Aktif kalmak çok önemlidir çünkü hareket halindeki kaslar, tendon ve kemikler gibi, fonksiyonel kapasitelerini korurlar.

Aksi halde, biyolojik yapılar zayıflayacaktır ve omurgaları korumak ve eklemleri ve bağları stabil hale getirmek için gerekli güce sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak, kas gücü eksikliği, ağrının görülmesi ya da geçmemesi riskini artıracaktır.

Evet, bazen fiziksel olarak aktif kalmak zordur, özellikle de hareketsiz bir çalışma ortamında bulunuyorsanız. Ancak, asansör yerine merdiveni kullanmak ya da arabayı daha az kullanmak ve onun yerine yürümek, fiziksel aktiviteyi artırmak için iyi stratejilerdir.

6. KÖTÜ OTURUŞ

Kötü duruş, o bölgede herhangi bir yaralanma olmaması durumunda, sırt ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Nedeni, başın düzgün olmayan ağırlık dağılımından kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, vücuttaki dengeyi bulmak için sırtın kasları gerilir ve aşırı yüklenmeye maruz kalır.

Ayaktayken doğru duruş; baş, omuz, kalça ve ayak bileklerini hizalı tutmaktır.

Bununla birlikte, eğer oturuyorsanız, ayaklarınızı yere koymanız, dizlerinizi dik bir açıyla tutmanız, sırtınızı sandalyenin arkasına yaslamanız ve her şeyden öte, kambur durmaktan kaçınmanız gerekir.

Aynı şekilde, belin mümkün olduğunca fazla dönmesinden ya da bükülmesinden kaçınılmalıdır, çünkü bu hareketler sırt ağrısının artması ile doğrudan ilişkilidir.