  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şırnak'tan acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti
Yerel

Şırnak'tan acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki polis memuru Ömer Özdemir hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 17:55:00 -
Şırnak'tan acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Polis memuru Ömer Özdemir (46), idaresindeki 70 BB 313 plakalı otomobil, Midyat-İdil kara yolunun Karalar beldesi mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olmasının da etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Özdemir’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23