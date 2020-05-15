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Şırnak’ta kısıtlama kalktı gençler sokaklara koştu

Şırnak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:18:33 -
Şırnak’ta kısıtlama kalktı gençler sokaklara koştu

Şırnak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında 15-20 yaş arasındaki gençler için kalktı. Kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen gençler caddelere çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.


Şırnak’ta mahalle aralarındaki parklarda bir araya gelen gençler gönüllerince eğlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. Bugün 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. Dışarı çıkan gençler bisiklete binip, salıncakta sallanarak parklarda gezdi.

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